Пригоряну рассказал, что происходит у пруда Старый

Посетители «Орловского Полесья» еще не скоро попадут в благоустроенную рекреационную зону.

Директор ФГБУ «Национальный парк «Орловское Полесье» Олег Пригоряну прокомментировал недоступность одного из водоемов для посетителей. Вопрос был задан в ходе совещания в администрации региона 28 июля. В национальном парке очень большое количество земли, которая находится условно в Полесье, но никогда федеральной землей не была, пояснил Олег Пригоряну. Наибольшую озабоченность посетителей продолжает вызывать озеро Старое (хотя правильно назвать – пруд Старый, потому что водоем искусственного происхождения). Бывший пляж относятся территориально к сельскому поселению.

«При предыдущем собственнике земли, по взаимному договору, мы осуществляли туристическую деятельность рекреационную и не допускали накопления мусора. А собственник, соответственно, не попадал на штрафы», – пояснил Олег Пригоряну.

Новый собственник заявил об организации нового места отдыха: строительстве туристических компонентов, причем разного уровня – от среднего, до достаточно высокого. Но, к сожалению, в силу разных причин, до сих пор не приступил к активной фазе.

«Сейчас там только закончилось формирование электрической сети. Поставлена новая подстанция. Мы не можем диктовать собственнику, – пояснил Олег Пригоряну. – Что касается доступа к воде, закрыл автомобильный. Пешеходный доступ к воде – никаких ограничений, насколько я знаю, там нет, потому что это противозаконно», – уточнил директор нацпарка.

Напомним, угрожающие таблички появились летом 2024 года, тогда же было демонтировано оборудование для отдыха.

ИА “Орелград”