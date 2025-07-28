На Орловщине пройдёт Якушкинский народный фестиваль

Мероприятие состоится уже в третий раз.

Местом встречи станет посёлок городского типа Покровское — а именно местный парк-урочище «Верочкина роща». Фестиваль состоится 2 августа.

Для гостей праздника подготовят обширную программу. Так, на «Покровских гостёбах» можно будет спеть и станцевать вместе с артистами. В рамках мероприятия «Скатерть-самобранка» – отведать традиционные блюда русской кухни.

Также в рамках фестиваля пройдёт ярмарка-выставка «Край родной мастеровой». На площадке «В гостях на усадьбе помещиков Якушкиных» можно будет погрузиться в дворянский быт 19 века.

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ИА «Орелград»