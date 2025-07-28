В прибывших из Армении розах нашли вредителя

Озвучены итоги работы на пунктах таможенного контроля.

В первом полугодии 2025 года в местах полного таможенного оформления и местах назначения было проконтролировано 32,6 тысячи тонн подкарантинной продукции, или 1031 партия, а также 3,805 миллиона штук саженцев семечковых и декоративных культур, различных штучных товаров, 6,58 тысячи кубометров пиломатериалов и крепежной древесины. По результатам контроля оформлено 924 акта карантинного фитосанитарного контроля. Такие данные обнародовало Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

По результатам контроля в одной партии срезов роз в количестве 13 280 штук, прибывших из Республики Армения, был выявлен карантинный вредитель – западный цветочный трипс. Собственник груза принял решение о проведении обеззараживания этой партии «с целью лишения жизнеспособности вредителя». Западный цветочный трипс – это мелкое продолговатое насекомое длиной около 1 миллиметра из семейства Thripidae. Оно считается одним из опаснейших вредителей культурных растений.

В двух партиях подсолнечника продовольственного общей массой 93 тонны, привезенного из Казахстана, был выявлен карантинный сорняк – амброзия полыннолистная. Зараженные партии также были направлены на специализированное предприятие, «для переработки способами, обеспечивающими лишение карантинных сорных растений жизнеспособности».

«В отношении всех партий семенного и посадочного материала, ввозимых на территорию РФ проводятся лабораторные исследования, подтверждающие карантинное фитосанитарное состояние семенного материала, подтверждение соответствия сортовых и посевных (посадочных) качеств семян требованиям государственных стандартов, наличие (отсутствие) ГМО с оформлением сертификатов соответствия, – отмечают в ТУ Россельхознадзора. – По результатам, осуществления государственного семенного контроля и карантинного фитосанитарного контроля при ввозе импортного семенного материала на территорию РФ обнаружений некачественного семенного и посадочного материала, а также карантинных объектов не выявлено».

Из Орловской и Курской областей основной объем подкарантинной продукции был отгружен в Беларусь, Китай, Латвию, Киргизию, Азербайджан, Сербию и другие страны. В данном случае по результатам лабораторных исследований партий был выявлен только один вид карантинных объектов, а именно повилика sp. Это сорное растение за полгода находили 377 раз в 14 111,56 тоннах льна, пшеницы, продовольственного рапса, кориандра, горчицы и сои.

«По причине выявления карантинных объектов в зерновой продукции часть зараженных партий направлены на перерабатывающее предприятие, включенное в перечень предприятий, обладающих технологиями по лишению карантинных объектов жизнеспособности, часть партий была разрешена к отгрузке на экспорт в страны ЕС, для которых повилика не является карантинным объектом. Экспортные партии зерна и продукты его переработки соответствовали требованиям стран-импортеров», – отметили в ТУ Россельхознадзора.

ИА “Орелград”