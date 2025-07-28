На Орловщине в реке нашли тело женщины

28.7.2025 | 12:17 Новости, Происшествия

По предварительным данным, она утонула.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Вызов поступил в МЧС в эту субботу.

Как рассказали в орловском управлении ведомства, всё произошло в райцентре Залегощь у реки Неручь.

Компания отдыхала рядом с водой. Орловчанка отошла от знакомых, чтобы искупаться.

«Через несколько минут друзья услышали крики о помощи. Больше её никто не видел», – пояснили в пресс-службе УМЧС.

Тело нашли в трёх метрах от берега — на глубине трёх с половиной метров. Сейчас во всех обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.

Как отметили в МЧС, данное место не оборудовано для купания.

ИА «Орелград»


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