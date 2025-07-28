В Орле на Машкарина ремонт дворов так и не начался

28.7.2025 | 12:51 ЖКХ, Новости

Об этом заявил первый зампред облсовета Михаил Вдовин.

Фото: vk.com/mwdowin

«Как говорят в известной пословице «Там ещё конь не валялся». На объектах даже нет попыток начала работ. Что ждём и кого ждём?» – задался вопросом народный избранник.

Компания ООО «Ремонтно-строительное управление» из города Севастополя должна привести в порядок четыре дворовых территории, расположенные на этой улице 909-го квартала. Однако это лишь часть одного из трёх контрактов, полученных этим юрлицом. При этом все работы должны быть сделаны к 24 сентября.

«Когда я узнал, что подрядчик из города Севастополь выиграли торги на благоустройство дворов в городе, то сразу высказал сомнения в том, что контракт будет исполнен в обозначенный срок. Но мне городские начальники лишь пожали плечами: «Ничего не поделаешь, 44 федеральный закон»», – рассказал Вдовин.

Пока что первый зампред облсовета направил письмо мэру Орла с просьбой срочно вмешаться в данную ситуацию.

ИА «Орелград»


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