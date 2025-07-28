В Орле мужчину оштрафовали на миллион за организацию незаконной миграции

Он помогал иностранцам поступать в ОГИК и делать фиктивную регистрацию.

Приговор вынесен Северным районным судом в июне. В июле он вступил в силу.

Как указано в материалах дела, Комеков, обладая обширными связями среди иностранных граждан, с целью получения дополнительного источника дохода, а также для оказания содействия соотечественникам во въезде и длительном пребывании на территории Российской Федерации (в том числе для трудовой деятельности), решил организовывать их незаконный переезд путем оформления фиктивных документов об обучении, а также мнимую регистрации в Орловской области.

Документы об обучении Комеков оформлял путем заключения договоров об оказании платных образовательных услуг в ОГИК. При этом указывались заведомо ложные сведения о желании иностранных граждан освоить программу бакалавриата. При условии оплаты первого года обучения договор становился основанием для последовательного оформления каждому гражданину – ходатайства о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию, приглашения на въезд в страну в целях обучения, однократной обыкновенной учебной визы. Также осуществлялась фиктивная постановка на учет по месту пребывания в жилых помещениях без намерения фактически проживать и без намерения принимающей стороны предоставить квартиры и комнаты. Учитывая, что документы содержали ложные сведения о цели въезда и месте пребывания, нахождение иностранцев в Российской Федерации являлось незаконными.

В материалах дела персональная информация скрыта, поэтому сложно отследить число соотечественников, которым помог мужчина. Так, материалов к визовым анкетам о продлении срока действия виз 11, материалов к уведомлениям о прибытии в место пребывания – восемь. Оплата первого года обучения в вузе обходилась иностранцам около 34-40 тысяч рублей. Получение вида на жительство стоило около 30 тысяч рублей.

После задержания обвиняемый подал ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которое было удовлетворено следствием. Мужчина дал подробные показания о схеме организации незаконной миграции, поделился сведениями о других участниках преступной группы, раскрыл информацию о распределении денежных средств, а также передал правоохранителям данные о нелегально пребывающих в России иностранцах. Он не только участвовал в следственных действиях, но свободно подтвердил показания на очной ставке и добровольно выдал незаконно полученные денежные средства за 2022–2024 годы. Кроме того, помог выявить новые преступления по статьям 322.1 и 322.2 УК РФ. Его содействие позволило раскрыть дополнительные эпизоды преступной деятельности и установить причастность других лиц к организации незаконной миграции.

Суд признал Комекова виновным по нескольким статьям УК РФ. При сложении всех наказаний итоговая сумма штрафа составила 1 200 000 рублей. Однако суд решил смягчить до 1 100 000 рублей. Комекова освободили из-под стражи прямо в зале суда. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления в сумме 848 тысяч рублей, решено конфисковать в доход государства.

ИА “Орелград”