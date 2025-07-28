В Орле обновили правила проведения земляных работ

Тротуары или проезжую часть после разрытия будут восстанавливать.

Администрация города Орла внесла изменения в постановление «Об утверждении «Правил производства земляных работ на территории города Орла». Об этом сообщил производитель регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Указанные правила действуют с 2012 года. В обновленной редакции уточнено, что работы по устранению повреждений, возникших в рамках планово-предупредительного ремонта оборудования, не считаются аварийными.

«Исключено положение о необходимости согласования проектов и рабочей документации с управлением архитектуры и градостроительства администрации города Орла, – говорят аналитики. – Описаны требования к объемам восстановления покрытия после проведения земляных работ. Они определяют, на какую ширину и длину необходимо восстановить тротуар или проезжую часть после разрытия».

Согласно документу комплексное восстановление «нарушенного благоустройства» производится в соответствии с проектом и условиями проведения земляных работ, указанными в разрешении на них. После проведения работ асфальтобетонное или плиточное покрытие тротуаров восстанавливается: по ширине – на всю ширину тротуаров, по длине – по всей протяженности участка разрытия плюс 1 метр в обе стороны от кромки разрытия.

Покрытие проезжей части восстанавливается большими картами: по ширине – в случае если разрытие составляет более 1/3 ширины дороги или захватывает обе полосы движения двухполосной дороги, то восстановление проводится от борта до борта проезжей части, в остальных случаях – от борта до осевой линии дороги; по длине – по всей протяженности участка разрытия плюс 5 метров в обе стороны от кромки разрытия.

«Определено, что на устранение аварийных земляных работ с восстановлением дается не более 5 суток, – отмечают также аналитики. – Если за 5 суток аварийные работы не завершены из-за увеличения объема, они переходят в разряд плановых и требуют оформления разрешения на земляные работы по стандартной процедуре, заявление нужно подать не позднее чем истекут те самые 5 суток».

ИА “Орелград”