Орловцев предупредили об изъятии оружия

Оружие могут изъять за нарушение правил его хранения.

Управление Росгвардии по Орловской области предупредило жителей региона о том, что при нарушении сроков продления разрешения или совершении административных правонарушений оружие изымается и отправляется на склад для временного хранения. Там же хранится добровольно сданное оружие, оружие умерших владельцев или владельцев, привлеченных к уголовной ответственности. Чтобы оружие вернуть, надо будет заново оформить разрешение.

«Оружие можно перерегистрировать на другого лицензированного владельца или реализовать через торговую организацию, получив направление в Росгвардии, – сообщили в пресс-службе силового ведомства. – Оружие, изъятое в случае смерти собственника, хранится до решения вопроса о наследовании, но не более года. Наследник должен сообщить нотариусу о наличии оружия».

Тем временем вступило в законную силу решение по уголовному делу, которое рассматривал Урицкий районный суд. Он признал местного жителя, пенсионера, виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствием и судом было установлено, что еще в 2018 году мужчина производил уборку в хозяйственной постройке дома своего умершего отца и обнаружил боеприпасы, а именно патроны калибра 5,6 мм в количестве 133 штук, и многозарядную винтовку модели ТОЗ-8м.

В подобном случае следует сообщать о такой находке в полицию или Росгвардию. Более того, за добровольную сдачу незарегистрированного оружия боеприпасов мужчина мог бы получить неплохое денежное вознаграждение. Однако он решил поступить иначе. Винтовку и патроны он перенес в свой дом. В течение почти семи лет хранил патроны в тумбочке зальной комнаты, а винтовку прятал в той же комнате за ковром.

В ходе предварительного следствия обвиняемый рассказал, что в декабре прошлого года к нему домой пришли сотрудники полиции и предъявили постановление Урицкого районного суда о разрешении проведения обыска в его жилище. Полицейские в присутствии понятых предложили ему добровольно выдать оружие. В присутствии понятых хозяин дома ответил, что оружия у него нет. После этого сотрудники полиции вошли в зал и нашли там винтовку и патроны.

Позднее экспертиза установила, что изъятое оружие и боеприпасы были изготовлены промышленным способом, они пригодны для стрельбы. Винтовку эксперт признал нарезным огнестрельным оружием. В суде подсудимый оказался давать показания, но виновным себя признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Осужденного обязали в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления надзорного органа. Кроме того, он обязан раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган.

ИА “Орелград”