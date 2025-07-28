В Орловской области нарушаются правила идентификации товаров

Нарушения правил маркировки были выявлены почти при всех проверках.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области отчиталось о результатах контроля за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. В первом полугодии 2025 года сотрудники ведомства провели 107 надзорных мероприятий в данной сфере. И в 98 процентах случаев они выявляли различные нарушения обязательных требований при реализации таких товаров. В реализации находились товары без маркировки средствами идентификации и без маркировки, содержащей информацию, предусмотренную требованиями технических регламентов.

Кроме того, обязательным при продаже подотчетной продукции является внесение достоверных данных о ней в специализированную государственную систему маркировки товаров «Честный знак». Однако проверки показали, что не все продавцы это делают, а некоторые хоть и делают, но не имеют на это права, так как они официально не зарегистрированы в государственной информационной системе в соответствующей товарной группе. Среди других распространенных нарушений в Роспотребнадзоре отметили продажу товаров без наличия разрешительного режима на кассе и товаров с истекшим сроком годности.

«По результатам надзорных действий арестовано 2526 единиц продукции: табачная, никотинсодердащая, молочная продукция, упакованная вода, духи и туалетная вода, товары легкой промышленности, обувь, автомобильные шины и изделия из натурального меха, – перечислили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области. – Возбуждено 185 административных дел, в суд передано 53 материала для решения вопроса о конфискации предметов правонарушения. Всем контролируемым лицам выданы предписания об устранении выявленных нарушений».

Добавим, что акцент в деятельности контролирующего органа сделан на профилактике, а проверки проводятся по важным основаниям. Например, по сигналам, поступившим из полиции, или при выявлении так называемых индикаторов риска нарушений обязательных требований. Выездные обследования зачастую переходят в контрольную закупку, говорят в ведомстве. Кроме того, специальный мониторинг ведется в упомянутой выше государственной информационной системе «Честный знак». И нередко проверки проводятся, когда система фиксирует подозрительные действия.

ИА “Орелград”