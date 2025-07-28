Школе на Зеленина начали передавать имущество после проверки КСП

По акту уже передано оборудование на 76 миллионов рублей.

Как рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области провела проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство школы на 1225 учащихся по улице Зеленина в Орле. В результате были выявлены многочисленные нарушения, поэтому КСП внесла представление в адрес руководителя МКУ «Объединенный муниципальный заказчик». По итогам исполнения требований Контрольно-счетной палаты казенное учреждение уже приняло определенные меры.

Сообщалось, в частности, что крайне затянулся процесс принятия имущества на баланс учреждения, фактически находящегося в эксплуатации школы. КСП оценила его общую стоимость в 176 миллионов рублей. «Длительный процесс передачи закупленного оборудования из муниципальной казны до МБОУ – школы № 53 повлек истечение срока гарантийных обязательств поставщика», – сообщали аудиторы. После этого процесс, судя по всему, ускорился.

Из нового сообщения КСП следует, что МКУ «ОМЗ города Орла» подписало акт приема-передачи и закрепления муниципального имущества на праве оперативного управления за школой по 725 позициям наименования оборудования на общую сумму 76,949 миллиона рублей. Оставшийся перечень имущества детализируется. Судя по ранее озвученным цифрам, «узаконить» осталось оборудование и материалы примерно на 100 миллионов рублей.

Кроме того, заказчик подготовил документы для проведения конкурентных процедур по выбору новой подрядной организации, которой предстоит устранять нарушения и недостатки предыдущего подрядчика. Проверка выявила, что предыдущий подрядчик не выполнил работы на 2,548 миллиона рублей, а с отступлением от требований строительных норм и правил, положений проектно-сметной документации выполнил работы на сумму 30,479 миллиона рублей.

«В результате некачественно выполненных подрядчиком работ на объекте строительства по устройству пожарно-охранной и тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения и дымоудаления, сети Интернет и IP-телефонии, измерительного комплекса учета газа, сетей водоснабжения и водоотведения данные системы не функционируют надлежащим образом», – сообщала КСП. И вот теперь заказчик, реагируя на представление аудиторов, «проводит подготовительную работу на проведение лабораторных исследований по установлению причин и условий неработоспособности установленных систем и оборудования».

Исполнение других требований, отраженных в представлении Контрольно-счетной палаты Орловской области, требует более длительного срока для их устранения. Но аудиторы заверили, что держат ситуацию на контроле.

ИА “Орелград”