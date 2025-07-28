Орловец заплатил 200 тысяч рублей за незаконную охоту

В случае неуплаты он мог понести суровое наказание.

Житель Орловской области, осознав риск реального лишения свободы, оперативно и в полном объеме погасил свою задолженность перед государством. Как пояснили в пресс-службе регионального Управления ФССП России, речь идет о судебном штрафе, назначенном гражданину по итогам рассмотрения его уголовного дела. Было установлено, что он вместе с подельниками устроил незаконную охоту. На браконьера завели дело по статье 258 Уголовного кодекса РФ (незаконная охота) и наказали его штрафом в размере 200 тысяч рублей.

«Судебный пристав вручил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в соответствии с действующим законодательством в случае уклонения от уплаты штрафа наказание может быть заменено на более суровое, – рассказали в пресс-службе УФССП. – Осознав риск реального лишения свободы, должник погасил свою задолженность в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением».

Ранее департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области призвал охотников строго соблюдать правила охоты и напомнил, что за их нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность. В качестве примера в ведомстве привели протокол, составленный на местного жителя государственным охотничьим инспектором КУ ОО «Орелоблохотучреждение». Мужчина, находясь на территории охотничьих угодий в Кромском районе, охотился на селезня без живой подсадки манной утки.

«Это противоречит пункту 49 Правил охоты, утвержденных приказом Минприроды России от 24 июля 2020 года № 477, – уточнили по этому поводу в пресс-службе губернатора. – Мировым судьей судебного участка Кромского района гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.2 статьи 8.37 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде лишения права осуществлять охоту на срок 1 год».

ИА «Орелград»