Орловец заплатил 200 тысяч рублей за незаконную охоту

28.7.2025 | 16:41 Закон и порядок, Новости

В случае неуплаты он мог понести суровое наказание.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Житель Орловской области, осознав риск реального лишения свободы, оперативно и в полном объеме погасил свою задолженность перед государством. Как пояснили в пресс-службе регионального Управления ФССП России, речь идет о судебном штрафе, назначенном гражданину по итогам рассмотрения его уголовного дела. Было установлено, что он вместе с подельниками устроил незаконную охоту. На браконьера завели дело по статье 258 Уголовного кодекса РФ (незаконная охота) и наказали его штрафом в размере 200 тысяч рублей.

«Судебный пристав вручил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в соответствии с действующим законодательством в случае уклонения от уплаты штрафа наказание может быть заменено на более суровое, – рассказали в пресс-службе УФССП. – Осознав риск реального лишения свободы, должник погасил свою задолженность в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением».

Ранее департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области призвал охотников строго соблюдать правила охоты и напомнил, что за их нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность. В качестве примера в ведомстве привели протокол, составленный на местного жителя государственным охотничьим инспектором КУ ОО «Орелоблохотучреждение». Мужчина, находясь на территории охотничьих угодий в Кромском районе, охотился на селезня без живой подсадки манной утки.

«Это противоречит пункту 49 Правил охоты, утвержденных приказом Минприроды России от 24 июля 2020 года № 477, – уточнили по этому поводу в пресс-службе губернатора. – Мировым судьей судебного участка Кромского района гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.2 статьи 8.37 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде лишения права осуществлять охоту на срок 1 год».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования