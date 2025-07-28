СМИ: Бобёр из фонтана «Крылья Орла» был убит

28.7.2025 | 16:00 Криминал, Новости, Происшествия

Ранее гибель животного связывалась с экологическими факторами.

Фото: ООО “Региональные новости”

Новую информацию опубликовали «Орловские новости». Сразу несколько источников данного СМИ заявили, что бобёр погиб в результате насильственных действий.

«Убили с помощью весла от лодки ударом по голове рабочие, чистящие фонтан. Труп был на набережной, рядом лежало бревно, на котором, видимо, бобёр сидел в момент гибели. Рядом с головой бобра и на ней самой была запёкшаяся кровь. Хвост был немного деформирован, скорее всего, труп достали из воды именно за него», – рассказал очевидец.

Грызун обитал рядом с берегом и принимал от орловцев пищу. Высказывались предположения, что он может быть не бобром, а капибарой (водосвинкой).

О гибели животного стало известно 25 июля.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования