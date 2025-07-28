В Орле запретили работать на неисправных машинах

О запрете работодателям региона напомнили в инспекции труда.

Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Орловской и Брянской областях рекомендовала работодателям усилить контроль за безопасным выполнением работ. Отдельно инспекция указала им на запрет применения неисправных машин и оборудования. Также рекомендовано своевременно, до производства работ, разрабатывать технологическую документацию и учитывать все виды выполняемых работ при разработке инструкций по охране труда.

Такое обращение инспекция подготовила по мотивам анализа производственного травматизма на предприятиях Орловской области. Сообщается, что основными причинами несчастных случаев на производстве в первом полугодии 2025 года стали неудовлетворительная организация производства работ, отсутствие контроля руководителей и специалистов за ходом выполнения работ, несовершенство технологического процесса, то есть работа при отсутствии технологической карты и технической документации, применение по назначению неисправных машин, механизмов и оборудования.

Кроме того, в список основных причин травматизма ведомство включило недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, недостатки в изложении требований безопасности в инструкциях по охране труда, нарушение правил дорожного движения и внезапное ухудшение здоровья работника. «Таким образом, в структуре несчастных случаев на производстве преобладают несчастные случаи, обусловленные причинами организационного характера», – резюмируют в инспекции труда.

В этом году ведомство неоднократно сообщало о результатах расследований несчастных случаев. Например, инспекция установила, что одной из причин смертельного несчастного случая, произошедшего в марте 2025 года с работником комбината «Дубки», стало нарушение правил дорожного движения. В апреле в ОАО «Сосновка» тяжелые травмы получил работник, упавший с большой высоты. Этот несчастный случай квалифицирован как связанный с производством.

Еще один тяжелый несчастный случай произошел в феврале 2025 года с работником детского сада комбинированного вида №8. По данным инспекции, пострадавший получил травмы в результате термических ожогов. Расследование показало, что одной из причин инцидента явилась неудовлетворительная организация работ. А вот ЧП, произошедшее в Коровье-Болотовской средней общеобразовательной школе в марте этого года, квалифицировано как не связанное с производством. Было установлено, что одной из причин несчастного случая стало ухудшение здоровья пострадавшего.

ИА “Орелград”