Субсидии орловцев на жилье будут зависеть от комбинации признаков

Непростой регламент предоставления госуслуги появился в Орловской области.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области утвердил типовой административный регламент предоставления государственной услуги по приему заявлений и организации предоставления субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. В частности, документом определен круг заявителей, стандарт и порядок предоставления такой услуги казенным учреждением Орловской области «Областной центр социальной защиты населения», подведомственным департаменту. Обзор документа провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, и он говорит о том, что регламент выдался не простой.

«Государственная услуга, а также результат, за предоставлением которого обратился заявитель, предоставляются в соответствии с одним из вариантов предоставления государственной услуги, – пишут аналитики. – Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена государственная услуга, определяется в результате анкетирования исходя из признаков заявителя и показателей таких признаков, а также комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления государственной услуги».

Сообщается также, что признаки заявителя определяются путем профилирования, осуществляемого в соответствии с административным регламентом. Простому человеку разобраться в таких формулировках довольно трудно. Впрочем, административный регламент, прежде всего, адресован чиновникам, которые должны следовать ему при оказании госуслуги. Главное, чтобы они все поняли и ничего не перепутали. Регламент гласит, что право на получение субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг имеют: пользователи помещений в государственном или муниципальном жилищном фонде; наниматели жилья по договору найма в частном фонде; члены жилищных и жилищно-строительных кооперативов; собственники квартир и домов или их части; члены семьи перечисленных категорий граждан.

Для получения субсидии надо отвечать одновременно нескольким требованиям. Прежде всего, это наличие регистрации по месту постоянного жительства в помещении, для оплаты которого гражданин обращается за субсидией. Второе условие – отсутствие у гражданина подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг, которая образовалась не более чем за 3 последних года. Третье – превышение реальных расходов на оплату жилья и коммунальных услуг над максимально допустимой долей таких расходов, которая устанавливается правительством региона.

ИА “Орелград”