Ященко защитил нового подрядчика орловского аэропорта

Тема обсуждалась на сегодняшнем заседании областной администрации.

Напомним, новый контракт заключили в текущем месяце. Работами займётся ООО «Альянс-2005».

Выбор подрядчика раскритиковал депутат областного совета, глава комитета по градостроительной деятельности и транспорту Виталий Рыбаков.

«Зашёл новый подрядчик на контракт 2,2 миллиарда рублей и, соответственно, 30% аванса, 700 миллионов. У этой фирмы очень интересная производственная история… В 2024 году 18 арбитражных дел по неисполнению. В 2025 году уже 25 арбитражных дел по неисполнению», – высказался депутат.

Однако его опроверг глава «Орёлгосзаказчика» Александр Ященко.

«У вас некорректная информация. В рамках обеспечения планирования контракта эта компания перечислила 220 миллионов рублей на счёт заказчика, это первое… Что касается аванса, то по закону авансируется 30% от первого этапа. У нас финансирование в этом году заложено около 100 миллионов рублей. Поэтому компания получила аванс в 30 миллионов. Притом что 220 миллионов лежит в качестве обеспечения», – пояснил Ященко.

ИА «Орелград»