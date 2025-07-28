Ященко защитил нового подрядчика орловского аэропорта

28.7.2025 | 11:23 Новости, Транспорт

Тема обсуждалась на сегодняшнем заседании областной администрации.

Фото: vk.com/orelregion_government

Напомним, новый контракт заключили в текущем месяце. Работами займётся ООО «Альянс-2005».

Выбор подрядчика раскритиковал депутат областного совета, глава комитета по градостроительной деятельности и транспорту Виталий Рыбаков.

«Зашёл новый подрядчик на контракт 2,2 миллиарда рублей и, соответственно, 30% аванса, 700 миллионов. У этой фирмы очень интересная производственная история… В 2024 году 18 арбитражных дел по неисполнению. В 2025 году уже 25 арбитражных дел по неисполнению», – высказался депутат.

Однако его опроверг глава «Орёлгосзаказчика» Александр Ященко.

«У вас некорректная информация. В рамках обеспечения планирования контракта эта компания перечислила 220 миллионов рублей на счёт заказчика, это первое… Что касается аванса, то по закону авансируется 30% от первого этапа. У нас финансирование в этом году заложено около 100 миллионов рублей. Поэтому компания получила аванс в 30 миллионов. Притом что 220 миллионов лежит в качестве обеспечения», – пояснил Ященко.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования