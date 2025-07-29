16-летнего орловца будут судить по антитеррористической статье

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой.

Дело рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, обвиняемый — житель Кромского района. Ему вменяется «участие в террористической организации» (205.5, часть 2 УК).

По версии следствия, подросток через интернет вступил сразу в несколько организаций, признанных террористическими и запрещёнными на территории нашей страны. Он размещал в соцсети высказывания, направленные против законной власти России и призывающие к её свержению, а также распространял идеологию неонацизма. Кроме того, известно, что он совершал некие действия именно с целью создать неонацистское движение. Также юный орловец изобразил символику террористической организации в общественном месте (в посёлке Кромы).

Преступную деятельность пресекли силами Управления ФСБ России по Орловской области. Это произошло в декабре 2024-го.

Как дополнительно рассказали в орловском управлении Следственного комитета России, начало преступлений относится к февралю того же года. Дело возбуждалось на основании материалов региональных Управлений ФСБ и МВД. При этом обвиняемый полностью признал свою вину.

ИА «Орелград»