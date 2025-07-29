В Орле завершили мурал в честь «Песни о Буревестнике»

Он создан по мотивам знаменитого произведения Максима Горького.

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, мурал находится на улице, названной в честь этого писателя, на доме №47-А.

Автор работы – орловский художник Владимир Кутников (KUTYASTUNTER). Рисунок получился эмоциональным и насыщенным.

«Контрастные цвета, графика и архитектурная подача образа делают мурал ярким акцентом в городской среде», – отметили в пресс-службе.

Рисунок создан в рамках специального фестиваля, проходящего в Орле в эти дни. Это уже 11-й готовый мурал из 15-ти запланированных.

ИА «Орелград»