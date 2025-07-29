Депутатов горсовета выберут в психбольнице

Еще один особый избирательный участок организуют в СИЗО.

Избирательная комиссия Орловской области распорядилась об установлении нумерации избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей в местах их временного пребывания. Решение будет реализовано на выборах депутатов Орловского городского Совета народных депутатов седьмого созыва, назначенных на 14 сентября 2025 года. Речь идет о двух особых избирательных участках, которые будут организованы в особых же учреждениях.

Так, участок № 740 будет работать на базе Федерального казенного учреждения «Орловская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением», подведомственного Министерству здравоохранения Российской Федерации. Расположена эта психбольница в Орле на улице Ростовской. В ней принудительно, по решению суда, лечат психически больных граждан, совершивших общественно опасные деяния, то есть преступления, и представляющих по своему психическому состоянию и характеру содеянного особую социальную опасность.

Избирательный участок № 747 будет организован на базе следственного изолятора №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области. СИЗО расположено в Орле на улице Красноармейской. В нем, в том числе, содержатся жители областной столицы, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, но еще не получили приговор. Такие граждане обладают избирательным правом и, следовательно, могут голосовать за кандидатов в депутаты городского парламента.

Правом голосовать также обладают осужденные, обвинительные приговоры в отношении которых на момент проведения выборов не вступят в законную силу. Кроме того, в голосовании смогут принять участие осужденные к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, и горожане, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В прошлом году Избирательная комиссия Орловской области обеспечила проведение выборов президента Российской Федерации на избирательных участках, расположенных в местах временного пребывания граждан. Тогда это были больницы городов Орел, Ливны и Мценск и СИЗО-1.

ИА «Орелград»