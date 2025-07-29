Жителей Покровского нелегально снабжали водой

На отсутствие разрешения обратила внимание прокуратура.

Суд Покровского района рассмотрел иск местного прокурора, действовавшего в интересах неопределенного круга лиц. Иск был подан к муниципальному унитарному предприятию «Водоканал». Прокурор требовал обязать это предприятие получить лицензию на право пользования недрами для добычи подземных вод. Дело в том, что МУП добывал воду фактически нелегально, так как не имел на это официального разрешения. Данный факт вскрылся при проведении проверки исполнения законодательства о недрах в отношении предприятий, осуществляющих добычу подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Орловской области.

Прокуратура выяснила, что постановлением администрации Покровского района именно МУП «Водоканал» определено гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения на территории района. На праве хозяйственного ведения за этим предприятием закреплена скважина №1, находящаяся в муниципальной собственности. Водой из данной скважины снабжается местное население. В частности, ее получают жители улиц Советской и Дубровинского поселка городского типа Покровское. Вот только воду предприятие добывает, не имея лицензии на право пользования недрами.

В иске прокуратура указала, что деятельность МУП «Водоканал» по добыче поземных вод без государственного разрешения нарушает интересы Российской Федерации, как собственника недр, на рациональное использование месторождения, его охрану от вредных природных и антропогенных факторов, снижающих его качество, степень пригодности и безопасности, недопустимость его самовольной разработки, на достоверную гидрогеологическую информацию о его запасах. Кроме того, нарушаются права граждан на предоставление им качественных услуг в сфере водоснабжения.

«Исследовав материалы дела, суд нашел заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению. Ответчики не возражали против удовлетворения иска. Суд обязал ответчиков в течение 1 года 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу получить государственное разрешение (лицензию) на право пользования недрами для добычи подземных вод за счет эксплуатации скважины», – сообщила пресс-служба Покровского районного суда.

ИА «Орелград»