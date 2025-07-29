Орловца осудили к лишению свободы за нетрезвую езду

Приговор в отношении гражданина уже вступил в законную силу.

Как сообщает пресс-служба Северного районного суда города Орла, вступил в силу обвинительный приговор, вынесенный в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления).

Изначально ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев. Но затем, на основании части 2 статьи 53.1 Уголовного кодекса РФ, осужденному наказание в виде лишения свободы заменили принудительными работами сроком на 1 год 9 месяцев с удержанием из его заработной платы 10 процентов в доход государства. Кроме того, осужденного на пять лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, а его автомобиль конфисковали собственность государства. Подсудимый согласился с вынесенным приговором, который уже вступил в законную силу.

К слову, он несколько лет шел к этому приговору. Как сообщили в пресс-службе суда, ранее мужчина неоднократно попадался на вождении в нетрезвом виде. Административное наказание его ничему не научило. В ноябре 2022 года он предстал перед судом по обвинению в повторной пьяной езде. Дело на него тогда завели по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Ему было назначено наказание в виде обязательных работ с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Имея не погашенную и не снятую в установленном законом порядке судимость, в сентябре 2024 года он, находясь в состоянии опьянения, вновь сел за руль своего автомобиля и устроил ДТП – столкновение с другим автомобилем.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники отдельного СБ Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области отстранили его от управления автомобилем и направили на медицинское освидетельствование, в связи с выявленными внешними признаками нахождения мужчины в состоянии опьянения, – уточнили в пресс-службе Северного районного суда. – При прохождении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения с помощью технического средства измерения установлено, что у правонарушителя обнаружено наличие абсолютного этилового спирта, с чем он согласился. Подсудимый в судебном заседании свою вину в совершении преступления признал полностью».

ИА «Орелград»