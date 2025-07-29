ФСИН опровергло жалобы родственника стримерши Толстых

29.7.2025 | 12:23 Новости, Происшествия

Ведомство считает озвученную им информацию об условиях содержания в СИЗО Орла недействительной.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Напомним, речь идёт о жительнице Липецка Екатерине Толстых. Она проходит по делу о коллективном нападении на другую стримершу, Веру Егоренкову, выступающую под псевдонимом «Голубка». Преступление произошло в Орле летом минувшего года.

Родственник Толстых по имени Владимир рассказал телеграм-каналу Ксении Собчак «Осторожно, новости» о том, что Екатерина содержится в СИЗО Орла – якобы, в плохих условиях. Однако Управление ФСИН России по нашей области опровергло эти данные.

Как пишут «Орловские новости», ведомство указало, что «осужденные, подозреваемые и обвиняемые обеспечены сбалансированным питанием согласно установленным законодательством нормам». Также в УФСИН отметили, что сотрудники СИЗО соблюдают требования кодекса этики и служебного поведения. Помещения изолятора постоянно ремонтируют.

Кроме того, ведомство указывает, что приём посылок и передач происходит согласно всем нормам закона. То же самое касается и работы библиотеки СИЗО.

По словам Владимира, Толстых грозит до четырёх лет лишения свободы (в колонии общего режима).

ИА «Орелград»


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