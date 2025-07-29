На Орловщине находятся около 3000 вынужденных переселенцев

29.7.2025 | 14:00 Новости, СВО

Об этом рассказал орловский губернатор.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Такую цифру Андрей Клычков озвучил в интервью для «Ведомостей». «Это люди из разных регионов – Харьковской области, из Херсона, Запорожья, ДНР, ЛНР», – уточнил он.

Сейчас в регионе работает 81 пункт временного размещения.

При этом всего с начала СВО Орловщина приняла 7197 человек, включая 2150 несовершеннолетних. Это только те, кто прошёл официальную регистрацию как вынужденный переселенец.

Также губернатор вспомнил про август минувшего года, когда за ночь приходилось принимать до 400 прибывающих из Курской области. По его словам, орловцы предоставили таким гражданам для проживания около 900 квартир.

ИА «Орелград»


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