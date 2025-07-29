На Орловщине установили новую карантинную зону

Это сделал Россельхознадзор.

Новая карантинная фитосанитарная зона установлена на территории Мценского и Залегощенского районов. Причиной стал опасный сорняк — повилика.

Установлено два очага угрозы — площадью 204,85 и 94,55 гектара соответственно. Общая площадь карантинной зоны составляет 1195,07 гектара.

Во Мценском районе затронуто Высокинское сельское поселение. В Залегощенском – Грачевское, Прилепское и Моховское.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

ИА «Орелград»