На Орловщине установили новую карантинную зону

Это сделал Россельхознадзор.
Новая карантинная фитосанитарная зона установлена на территории Мценского и Залегощенского районов. Причиной стал опасный сорняк — повилика.
Установлено два очага угрозы — площадью 204,85 и 94,55 гектара соответственно. Общая площадь карантинной зоны составляет 1195,07 гектара.
Во Мценском районе затронуто Высокинское сельское поселение. В Залегощенском – Грачевское, Прилепское и Моховское.
Информацию сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
ИА «Орелград»