Орловский храм передал на СВО мотоцикл

29.7.2025 | 15:03 Новости, Общество, СВО

Помощь оказал Казанский храм Орла.

Фото: vk.com/hramfso

Он находится на Наугорском шоссе, 66, и является Гарнизонным храмом Академии ФСО.

Как сообщается в соцсетях, прихожане организовали не только сбор, но и доставку гуманитарного груза в зону специальной военной операции. Задание выполняли иерей Максим Ерескин и дьякон Павел Воеводин.

Для защитников Отечества приобрели мотоцикл. Также в посылку вошли вода (в бутылках), продукты, бельё.

Кроме того, военнослужащим передали нательные кресты и пояса с молитвой из 90-го псалма.

ИА «Орелград»


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