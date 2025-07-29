Орловский храм передал на СВО мотоцикл

Помощь оказал Казанский храм Орла.
Он находится на Наугорском шоссе, 66, и является Гарнизонным храмом Академии ФСО.
Как сообщается в соцсетях, прихожане организовали не только сбор, но и доставку гуманитарного груза в зону специальной военной операции. Задание выполняли иерей Максим Ерескин и дьякон Павел Воеводин.
Для защитников Отечества приобрели мотоцикл. Также в посылку вошли вода (в бутылках), продукты, бельё.
Кроме того, военнослужащим передали нательные кресты и пояса с молитвой из 90-го псалма.
ИА «Орелград»