На Орловщине прекратят делать аборты в частных клиниках

29.7.2025 | 16:29 Важное, Медицина, Новости

Такой анонс дал губернатор Андрей Клычков.

Фото: ИА «Орелград»

Он рассказал об этом в интервью «Ведомостям».

По словам Клычкова, сейчас в регионе осталась только одна частная медицинская клиника, которая предоставляет эту услугу. Однако скоро это изменится.

«Частные» аборты перестанут делать до конца этого лета. «По крайней мере я на это надеюсь», – уточнил губернатор.

В то же время Клычков признал, что данная тема является сложной. «Просто была практика, что частные клиники налево-направо делали аборты… Всё-таки для аборта должны быть медицинские показания либо какие-то личные обстоятельства… В государственных клиниках женщина может сделать аборт, но до этого с ней поговорят психологи и врачи», – пояснил он свою позицию.

ИА «Орелград»


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