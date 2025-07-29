На Орловщине прекратят делать аборты в частных клиниках

Такой анонс дал губернатор Андрей Клычков.
Он рассказал об этом в интервью «Ведомостям».
По словам Клычкова, сейчас в регионе осталась только одна частная медицинская клиника, которая предоставляет эту услугу. Однако скоро это изменится.
«Частные» аборты перестанут делать до конца этого лета. «По крайней мере я на это надеюсь», – уточнил губернатор.
В то же время Клычков признал, что данная тема является сложной. «Просто была практика, что частные клиники налево-направо делали аборты… Всё-таки для аборта должны быть медицинские показания либо какие-то личные обстоятельства… В государственных клиниках женщина может сделать аборт, но до этого с ней поговорят психологи и врачи», – пояснил он свою позицию.
ИА «Орелград»