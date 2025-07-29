В Орловской области стали лучше бороться с наркопреступниками

О повышении эффективности такой работы было заявлено на заседании коллегии.

Как уже рассказывал «Орелград», Управление МВД России по Орловской области подвело итоги своей деятельности за первое полугодие 2025 года. Основные данные были озвучены на заседании ведомственной коллегии. В частности, там было отмечено, что в структуре преступности доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, составила 7,8 процента. Это немало, но в ведомстве отмечают и позитивную тенденцию.

«Повысилась эффективность проведения мероприятий, направленных на противодействие наркопреступности, – сообщила пресс-служба Управления МВД России по Орловской области. – Во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами пресечено 288 фактов незаконного оборота наркотических средств, в их числе 263 – тяжких и особо тяжких, 243 – связанных со сбытом наркотиков».

По выявленным преступлениям линии НОН из незаконного оборота за прошедшие полгода на территории региона было изъято 8,927 килограмма различных наркотических средств. К уголовной ответственности за это время привлечено 57 человек. Кроме того, пресечено 190 административных правонарушений по линии НОН, по которым к ответственности привлечено 152 физических лица и четыре юридических лица. Суда наложили на них штрафы на общую сумму 896,8 тысячи рублей.

«В рамках осуществления антинаркотической профилактической работы сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков в отчетном периоде проведено 113 профилактических мероприятий с охватом аудитории свыше 7,2 тысячи человек, в том числе около 3,7 тысячи несовершеннолетних», – следует из информации регионального Управления МВД России.

ИА «Орелград»