В Орле освятили кресты и купола будущего храма

29.7.2025 | 10:40 Новости, Общество

Его возводят на территории Управления Росгвардии по Орловской области.

Фото: Орловская епархия / Евгений Борисов

Как рассказали в Орловской митрополии, церемония состоялась накануне, в День крещения Руси. Это не случайно — так как будущая церковь строится именно в честь князя Владимира, православного святого.

Чин освящения совершил лично митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Также в мероприятии участвовали официальные лица — спикер облсовета Леонид Музалевский, мэр Орла Юрий Парахин, начальник орловской Росгвардии Сергей Ольшанский. Также присутствовали другие росгвардейцы, строители и прихожане.

Храм заложили 29 ноября минувшего года.

ИА «Орелград»


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