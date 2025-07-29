В Орле освятили кресты и купола будущего храма

Его возводят на территории Управления Росгвардии по Орловской области.

Как рассказали в Орловской митрополии, церемония состоялась накануне, в День крещения Руси. Это не случайно — так как будущая церковь строится именно в честь князя Владимира, православного святого.

Чин освящения совершил лично митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Также в мероприятии участвовали официальные лица — спикер облсовета Леонид Музалевский, мэр Орла Юрий Парахин, начальник орловской Росгвардии Сергей Ольшанский. Также присутствовали другие росгвардейцы, строители и прихожане.

Храм заложили 29 ноября минувшего года.

ИА «Орелград»