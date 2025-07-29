Область оплатит расселение аварийных домов по новым правилам

Средства на расселение выделят в рамках реализации регионального проекта «Жилье».

В Орловской области начали действовать новые правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям на расселение непригодного для проживания жилищного фонда. Соответствующие поправки в нормативную базу внесло правительство региона. Финансирование выделяется в рамках реализации регионального проекта «Жилье», который является частью государственной программы «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области».

Субсидии предоставляются главным распорядителем бюджетных средств, в роли которого выступает областной департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения. Они направляются муниципальным образованиям, имеющим на своей территории многоквартирные жилые дома, признанные в установленном порядке аварийными. Важно, чтобы эти дома были включены в областную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда». Включение зданий в данную программу производится по заявкам местных властей.

Для получения субсидии муниципалитет должен вместе с заявкой представить в департамент собственный правовой акт о расселении аварийных домов и справку наличии в местном бюджете ассигнований на софинансирование. Средства носят строго целевой характер – тратить их одно только на официально утвержденные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья.

Соглашение должно содержать: размер субсидии, порядок ее перечисления, уровень софинансирования, значения результатов использования субсидии, сроки представления отчетности и другие обязательства сторон. Распределение субсидий между получателями предусмотрено с учетом целевых показателей, площади расселяемого жилья и затрат муниципальных образований на реализацию программы. Напомним, что программа расселения на территории региона реализуется с 2013 года, а подавляющая часть расселенных аварийных домов находится в областном центре.

По данным пресс-службы губернатора, в настоящее время формируется проект региональной адресной программы переселения, и продолжаются мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Так, в первом полугодии 2025 года в регионе было расселено 152 жилых помещений общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров. Безопасными условиями проживания обеспечены более 358 человек.

ИА «Орелград»