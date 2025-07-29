Орловских недропользователей оштрафовали на 140 тысяч

Нарушения выявила прокуратура.
Как рассказали в ведомстве, соответствующую проверку проводила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура. Правоохранителей интересовало исполнение федерального законодательства о недрах.
По её итогам было возбуждено семь административных дел.
Так, некоторые пользователи орловских недр не соблюдали сроки, установленные для передачи информации геологического характера в уполномоченный орган. Некоторые — не успели утвердить технический проект разработки месторождения, но уже приступили к добыче полезных ископаемых. Кроме того, иногда недропользователи опаздывали с завершением разведки месторождений (и последующим представлением данных на государственную экспертизу).
В итоге нарушителям назначили штрафы на общую сумму в 140 тысяч рублей. На данный момент нарушения устранены. Шесть лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
ИА «Орелград»