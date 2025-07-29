Орловчанка поборется за звание лучшего управленца страны

Анастасия Головина успешно прошла отбор и вошла в число 250 финалистов V Всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли».

Представительница Орловской области примет участие в заключительном этапе состязания, который состоится в Ярославле в период с 7 по 10 августа. Главная идея ее конкурсного проекта заключается в создании современной и комфортной городской среды. Анастасия предлагает комплексное решение по благоустройству как новых жилых комплексов, так и территорий старого жилого фонда, включая обновление прилегающих пространств, сообщает «Орловский Вестник».

Конкурс «Лидеры строительной отрасли» – это масштабное мероприятие, организованное при поддержке Минстроя РФ. Победители получат не только почетное звание, но и возможность стать частью отраслевого управленческого резерва. По словам Анастасии Головиной, для нее участие в конкурсе – это не только путь к профессиональному развитию, но и шанс внести свой вклад в важные для страны проекты.

Анастасия Головина окончила ОГИЭТ с красным дипломом (специальность «Финансы и кредит»). С 2018 года работает в ГК ОДСК. Занимается развитием основного продукта. Получает второе высшее образование на кафедре ландшафтной архитектуры ОГАУ.

ИА “Орелград”