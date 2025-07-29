Под Орлом прокуратура не дала замириться по делу об угрозе убийством

Речь шла о конфликте дочери и матери.

Как рассказали в ведомстве, по версии следствия, орловчанка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожала пожилой матери ножом.

Изначально дело рассматривал мировой судья участка №1 Орловского района. Потерпевшая подала заявление о примирении с обвиняемой. Его удовлетворили.

Однако представитель прокуратуры установил, что немолодая женщина сделала это не по доброй воле, а опасаясь, что дочь применит к ней насилие. Ранее нападавшая уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений в отношении своей матери. Причём происходило это целых восемь раз.

Орловский районный суд счёл доводы государственного обвинителя вескими и признал постановление суда первой инстанции незаконным. Дело рассмотрят ещё раз, причём в другом составе.

ИА «Орелград»