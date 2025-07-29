В Орле споют о Победе на жестовом языке

29.7.2025 | 17:16 Культура, Новости

Главная цель проекта — вовлечь людей с нарушениями слуха в празднование юбилея Победы и сохранить историческую память через искусство.

Фото: Театр Мимики и Жеста

Московский Театр Мимики и Жеста представляет масштабный проект в честь 80-летия Победы — фестиваль военно-патриотической песни на русском жестовом языке. 23 августа фестиваль прибудет в Орёл. С начала года мероприятия цикла «Воспевая Победу» состоялись в Москве, Ростове-на-Дону,
Белгороде, Воронеже, Твери.

Программа фестиваля включает два блока:

  • Показ музыкально-драматического спектакля «Песни, рождённые войной»
  • Мастер-класс по исполнению песен на жестовом языке

Особенность мероприятия — создание общего «народного концерта» через записи флешмобов. В Орле участники освоят песню «Служить России» — гимн движения «Юнармия» и неофициальный гимн Вооружённых сил РФ.

Художественный руководитель театра Роберт Фомин отмечает, что идея совместного празднования юбилея Победы, создания общего видеоконцерта оказалась близка всем участникам. Фестиваль не только культурный, но и просветительский.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и региональных отделений Всероссийского общества глухих.

Место: Дворец пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина (ул. Салтыкова-Щедрина, 31).
Время: Мастер-класс — 15:10, спектакль — 16:00.

ИА “Орелград”


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