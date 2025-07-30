ОГУ имени Тургенева отправил пиломатериалы на Донбасс

Груз получили подразделения ВС России, выполняющие задачи в ЛНР.

Как рассказали в пресс-службе вуза, представители Орловского государственного университета имени Тургенева совместно со своими партнерами отправили военнослужащим 50 кубометров досок, бруса и тёса.

Всё это было заранее приготовлено на пилораме в Калужской области. Здесь строительный материал распилили на фрагменты длиной по шесть метров – чтобы удобнее уложить в кузовы грузовых автомобилей. Затем партнёры университета помогли поместить его в машины, которые довезли груз до воинского подразделения.

“Пиломатериал в летнее время требуется в больших объемах. Бойцы продолжают обустраивать места расположения, строить блиндажи и защитные сооружения”, – пояснил исполняющий обязанности ректора Орловского государственного университета имени Тургенева Павел Меркулов.

ИА “Орелград”