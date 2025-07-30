На Орловщине фальшивых денег стало меньше на 20%

Также уменьшаются их номиналы.

Об этом сообщили в орловском отделении Центрального банка России по ЦФО.

Во втором квартале текущего года в банковской системе области выявили 20 подделок — 18 банкнот и две монеты. За аналогичный период минувшего года – 25 фальшивых банкнот.

Среди подделок оказалось 11 пятитысячных банкнот. Это на пять меньше, чем с апреля по июнь 2024 года. «Купюру этого номинала чаще всего подделывают фальшивомонетчики, поэтому с ней всегда надо быть особенно внимательными», – напомнили в отделении.

Снизилось и число фальшивых тысячерублёвок (с девяти до семи). У обоих поддельных монет был пятирублёвый номинал.

«Люди сейчас реже пользуются наличными деньгами и могут не помнить, по каким признакам отличить настоящую банкноту от поддельной. Однако всегда можно обратиться за подсказкой к бесплатному мобильному приложению «Банкноты Банка России». Оно не проверяет подлинность денег, но содержит информацию об основных защитных признаках всех банкнот… В новой версии приложения есть информация о защитных признаках модернизированных банкнот номиналом 100 и 5000 рублей», – рассказала начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций орловского отделения Банка России Алла Верижникова.

ИА «Орелград»