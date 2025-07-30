От орловских целевиков потребовали «четверок» и «пятерок»

Областные власти скорректировали правила заключения договора о целевом обучении.

Порядок заключения договоров о целевом обучении, стороной которых является орган государственной власти Орловской области или государственный орган Орловской области, в новой редакции утвержден указом губернатора. Такие договоры включают в себя обязательство граждан, их заключивших, пройти после окончания обучения государственную гражданскую службу в течение определенного срока. Словом, речь идет о целевой подготовке будущих чиновников.

Утвержденный порядок регулирует деятельность государственных органов, связанную с заключением договора о целевом обучении. Проведение такой работы возложено на администрацию губернатора и правительства Орловской области. Из документа следует, что органы власти ежегодно должны подавать в администрацию губернатора информацию об их потребности в тех или иных служащих. Так определяется общая потребность, и принимаются конкретные решения, поскольку существует квота приема на целевое обучение.

С учетом квоты заключение договора о целевом обучении предусмотрено на конкурсной основе. Соискателями смогут стать те граждане, которые планируют пройти целевое обучение по программам высшего или среднего профессионального образования. Право участвовать в таком конкурсе имеют граждане РФ, владеющие государственным языком РФ, получающие профессиональное образование соответствующего уровня впервые и не имеющие обязательств по ученическому или иному договору, влекущему возникновение трудовых отношений после окончания обучения.

Согласно новому пункту, такое же право получили выпускники, завершающие в текущем учебном году освоение программ основного общего, среднего общего или среднего профессионального образования, имеющие отметки по итогам успеваемости «4» или «5». То есть к конкурсу допустят тех, кто учится на «хорошо» или «отлично». «Конкурс заключается в оценке общих знаний гражданина», – отмечено в документе.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилья, проживание, пользование услугами средств связи и другие), бюджет на себя не возьмет. Эти траты соискатели должны производить за счет собственных средств. Но итогом может стать заключение договора о целевом обучении, после которого целевик займет одну из должностей гражданской службы категории «специалисты» или «обеспечивающие специалисты». Они относятся к старшей и младшей группам должностей.

Договор о целевом обучении заключается в соответствии с типовой формой договора по программе среднего профессионального или высшего образования, утвержденной постановлением правительства РФ, в электронном виде на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» или в письменном виде на бумажном носителе. До заключения договора о целевом обучении гражданин должен быть ознакомлен кадровой службой с ограничениями, препятствующими поступлению на гражданскую службу.

ИА “Орелград”