Орловчанка по суду выселила несколько граждан

Они прописаны у нее в доме, но в нем не живут.

Как сообщила пресс-служба Урицкого районного суда Орловской области, в заочном режиме рассмотрено исковое заявление местной жительницы о признании сразу нескольких граждан утратившими право пользования жилым помещением. Истице принадлежит квартира, в которой, помимо нее, прописаны еще несколько человек. В квартире они не проживают, но факт наличия их регистрации доставляет хозяйке хлопоты. Прежде всего, на «лишних» жильцов начисляется жилищно-коммунальная плата, которую платят не они, а хозяйка.

Имеются и другие ограничения на пользование и распоряжение квартирой, так как отдельные вопросы, порой, невозможно решить без согласия других, зарегистрированных по этому же адресу жильцов. Выселить же их иначе как по суду женщина не смогла. В иске она требовала признать ответчиков утратившими право пользования спорным жилым помещением и фактически тем самым лишить их прописки.

«В обоснование своих требований она указала, что регистрация ответчиков носит формальный характер, они не являются членами её семьи, в помещении не проживали, не ведут с истцом совместное хозяйство, обязанность по содержанию жилого помещения и оплате коммунальных услуг не исполняют, – сообщает пресс-служба Урицкого районного суда. – Изучив материалы дела и представленные доказательства, суд пришел к выводу об удовлетворении требований истца в полном объеме. Заочное решение не вступило в законную силу».

ИА “Орелград”