Участники СВО открыли в центре Орла кафе

30.7.2025 | 15:06 Новости, СВО

Оно называется «Три медведя».

Фото: vk.com/andreykovalev_rus

Открытие состоялось в рамках программы «Герои идут в бизнес». Её цель — поддержать участников специальной военной операции в желании организовать собственный бизнес.

Новое заведение общепита находится на площади Карла Маркса, 1/3 (рядом с театром «Свободное пространство»).

«Приглашаю всех жителей Орла посетить кафе и поддержать ребят», – высказался председатель «Общероссийского Общественного Движения предпринимателей» Андрей Ковалёв. Также он поблагодарил за помощь депутата Госдумы Ольгу Пилипенко.

Известно, что заведение создали участники СВО Сергей Маслов и Евгений Варламов, а также супруга последнего, Алина.

ИА «Орелград»


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