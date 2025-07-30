Участники СВО открыли в центре Орла кафе

Оно называется «Три медведя».

Открытие состоялось в рамках программы «Герои идут в бизнес». Её цель — поддержать участников специальной военной операции в желании организовать собственный бизнес.

Новое заведение общепита находится на площади Карла Маркса, 1/3 (рядом с театром «Свободное пространство»).

«Приглашаю всех жителей Орла посетить кафе и поддержать ребят», – высказался председатель «Общероссийского Общественного Движения предпринимателей» Андрей Ковалёв. Также он поблагодарил за помощь депутата Госдумы Ольгу Пилипенко.

Известно, что заведение создали участники СВО Сергей Маслов и Евгений Варламов, а также супруга последнего, Алина.

ИА «Орелград»