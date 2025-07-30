Орловчанка обчистила пенсионерку на полмиллиона рублей

Она воспользовалась доверием и беспомощностью потерпевшей.

Орловский областной суд в апелляционной инстанции рассмотрел и оставил без изменения обвинительный приговор Северного районного суда города Орла, вынесенный в мае этого года. Местная жительница тогда была признана виновной в крупной краже денег с чужого банковского счета. В апелляционной жалобе она просила суд смягчить приговор и назначить ей условное, а не реальное лишение свободы. Но областная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для изменения приговора.

Из материалов дела следует, что подсудимая помогала потерпевшей пенсионерке по дому. Женщине в силу ее заболевания оказалось тяжело за собой ухаживать. Она получает пенсию, которая поступает на банковский счет. Помощница получила доступ к чужой карте, так как иногда по поручению своей подопечной ходила в магазин за покупками для нее. Однако доверие в дальнейшем вылилось в злоупотребление. Подсудимая воспользовалась моментом, когда ее подопечную в очередной раз госпитализировали.

Как установили следствие и суд, она неоднократно снимала наличные с банковской карты пенсионерки. В суде подсудимая вину полностью признала и в содеянном раскаялась. Она заявила, что часть денег потратила на нужды попавшей в больницу подопечной, а часть – на свои собственные нужды, так как оказалась в тяжелой жизненной ситуации. Но впечатляет сумма похищенного – более полумиллиона рублей.

Суд первой инстанции приговорил добровольного «соцработника» к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, отсрочив реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Областной суд оставил это решение без изменений, а апелляционную жалобу осужденной – без удовлетворения.

ИА “Орелград”