Орловская инфляция опередила российскую

В июне в регионе цены снова немного подросли.

По данным Росстата, в Орловской области в июне 2025 года цены выросли на 0,07 процента по отношению к маю. А вот годовая инфляция снизилась и составила 10,21 процента. Правда, она опережает всероссийский график – в целом по стране годовая инфляция в июне составила 9,4 процента. По сообщению Отделения по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, в июне значительнее всего выросли в цене услуги – плюс 0,27 процента к маю 2025 года и плюс 13,22 процента за последние 12 месяцев.

«За год услуги подорожали больше, чем потребительская корзина в целом, – уточнили в Отделении Банка России. – Цены на продукты за месяц не изменились, однако за год они подорожали больше, чем все товары и услуги. Цены на непродовольственные товары практически не изменились, в целом за год рост цен на них оказался заметно меньше, чем на всю потребительскую корзину. С исключением сезонности цены в июне выросли меньше, чем в мае. Основная причина — расширение предложения отдельных продуктов».

Аналитики подсчитали, что в Орловской области стоимость продовольственных товаров увеличилась на 14,45 процента за последние 12 месяцев. Годовой прирост стоимости товаров непродовольственной группы составил 4,37 процента, то есть эти товары являются определенным сдерживающим фактором в росте инфляции. Эксперты также говорят, что хоть годовая инфляция в России в июне снизилась, но пока еще сохраняется существенно выше поставленной ранее цели.

«Банк России намерен вернуть инфляцию к 4 процентам в 2026 году и удерживать вблизи этого уровня в дальнейшем, – говорят в Отделении Банка России. – Для этого ставки в экономике должны оставаться достаточно высокими продолжительное время». Однако напомним, что совет директоров Банка России 25 июля 2025 года принял решение снизить ключевую ставку с 20 до 18 процентов годовых. Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, пояснили в Банке России.

ИА “Орелград”