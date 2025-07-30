В Орловской области дали заём на новый инвестиционный проект

30.7.2025 | 8:20 Важное, Новости, Экономика

Новый завод будет выпускать напорные трубы из полиэтилена.

Фото: ИА “Орелград”

О старте нового инвестиционного проекта сообщил аппарат уполномоченного по правам предпринимателей в Орловской области. В его рамках в регионе планируется наладить выпуск напорных труб из полиэтилена нескольких марок с номинальными наружными диаметрами от 710 до 1200 мм. Для производства будет закуплено современное оборудование. После его монтажа и пуско-наладочных работ будет запущено серийное производство нового ассортимента продукции.

Произведенные на Орловщине полиэтиленовые трубы и фитинги предназначены для использования в системах водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. «Реализация данного проекта позволит создать новые рабочие места, расширить промышленную базу региона, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней», – перечислили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Реализация инвестиционного проекта будет финансироваться, в том числе, за счет льготного займа, который инвестору предоставил Фонд развития промышленности Орловской области. Его сумма составляет 50 миллионов рублей, выдан он под 5 процентов годовых. Финансирование предоставлено в рамках региональной программы «Проекты роста» под поручительство Гарантийного фонда Орловской области. И это далеко не первый подобный проект – привлеченные под поручительство средства активно инвестируются в экономику региона, способствуя ее устойчивому развитию и росту промышленного потенциала.

«Поддержка малого и среднего бизнеса с использованием инструментов гарантийной поддержки является одним из приоритетов региональной экономической политики, – подчеркивают в аппарате бизнес-омбудсмена. – С момента начала своей деятельности Гарантийный фонд Орловской области предоставил поручительств на сумму 6 миллиардов рублей, что позволило предпринимателям привлечь свыше 20 миллиардов рублей финансирования для реализации бизнес-проектов».

ИА “Орелград”


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