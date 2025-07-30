Ремонт школы Кабалевского оброс пеней

Штрафные санкции на чиновников наложил разработчик проектной документации.

Мэрия Орла потеряет очередную немалую сумму – из бюджета ей придется оплатить госпошлину и пени, чего можно было бы избежать. Дело в том, что компания «Земсервис» из города Кургана предъявила иск муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и мэрии областной столицы в лице ее профильного управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства.

Как следует из материалов дела, в сентябре 2023 года ООО «Земсервис» и МКУ «ОМЗ города Орла» заключили муниципальный контракт. Курганский подрядчик вызвался разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт МБУ ДО «Орловская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского». Цена контракта составляла 937,9 тысячи рублей, финансирование было обещано за счет бюджета города Орла.

Однако, как это нередко бывает, подрядчик свои обязательства выполнил, сдал работы в установленный срок, а денег за свою работу не получил. Компания направляла претензии орловским чиновникам с требованием заплатить за работу и предупреждением о том, что за просрочку платежей будут начисляться пени. И если бы чиновники заплатили сразу, то лишних трат можно было бы избежать. Но спохватились они поздновато. Подрядчик получил деньги за исполненный контракт уже после того, как подал иск.

Поэтому требование о погашении долга перед ним истец снял в ходе судебного разбирательства. Однако отказываться от требования о взыскании пеней не стал. Истец начислил ответчику неустойку по контракту за период с декабря 2024 года по конец июня 2025 года в сумме 121,9 тысячи рублей. И суд это требование удовлетворил. Таким образом, с учетом пени реальные расходы бюджета города на проект ремонта школы Кабалевского выросли примерно на 15 процентов по сравнению с тем, какими они должны были быть изначально. Ведь из бюджета также придется оплатить расходы по уплате государственной пошлины в размере 55 580 рублей, поскольку мэрия в этом процессе проиграла.

ИА “Орелград”