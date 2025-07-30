Президентскую академию в Орле возглавил Александр Щёголев

Он будет руководить вузом на правах исполняющего обязанности.

Об этом сообщается на сайте Среднерусского института управления – филиала Президентской академии.

Щёголев является кандидатом экономических наук и доцентом. Окончил Орловскую банковскую школу ЦБ России (2003) и Орловскую региональную академию государственной службы (2007), позже получил образование в Президентской академии по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».

Работает в академии с 2006 года. В 2013 возглавил Управление научной работы.

Удостоен звания «Почётный работник сферы образования России», благодарности правительства страны, медали «За помощь в специальной военной операции», а также рядом региональных и ведомственных наград и знаков отличия.

Напомним, Павел Меркулов, руководивший академией ранее, сейчас возглавляет ОГУ имени Тургенева (тоже на правах исполняющего обязанности).

ИА «Орелград»