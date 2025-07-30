Жительница Ливен сдала силовикам 70-летнее ружье

О добровольной сдаче огнестрельного оружия сообщила Росгвардия.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, в Ливенское подразделение лицензионно-разрешительной работы обратилась с заявлением местная жительница. Силовикам она принесла огнестрельное оружие. С ее слов, прогуливаясь с супругом по берегу реки Сосна, она в траве нашла ружье в брезентовом чехле. Сотрудники Росгвардии осмотрели опасный предмет и пришли к предварительному выводу, что это охотничье не зарегистрированное гладкоствольное ружье ТОЗ – 16-го калибра, 1955 года выпуска.

«В соответствии с действующим законодательством за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия и боеприпасов предусмотрена выплата денежного вознаграждения в размере восьми тысяч рублей. Также лица, сдавшие оружие, освобождаются от уголовной ответственности», – уточнили в силовом ведомстве. Отметим, что это уже не первый за последние несколько недель случай, когда жители Ливен добровольно сдают оружия.

Например, две недели назад в то же Ливенское отделение лицензионно-разрешительной работы обратился 22-летний местный житель и рассказал, что в ходе уборки в доме своего покойного родственника он случайно нашел охотничье ружье. Как и положено по закону, о находке он сообщил силовикам. Эксперты осмотрели находку и идентифицировали в ней охотничье гладкоствольное ружье 16-го калибра, изготовленное в 1957 году.

«С начала текущего года в Ливенском, Колпнянском и Должанском районах Орловской области сотрудники лицензионно-разрешительной работы приняли от граждан на возмездной основе пять единиц незарегистрированного охотничьего оружия и 37 патронов. Общая сумма, выплаченная за добровольную сдачу огнестрельного оружия, составила более 29 тысяч рублей», – сообщила тогда пресс-служба Управления Росгвардии.

ИА «Орелград»