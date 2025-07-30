В Орловской области открывают охоту на волка

Она продлится по 31 марта 2026 года.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области объявил о старте охоты на волка, которая откроется 1 августа 2025 года и продлится по 31 марта 2026 года. В качестве правовых оснований для этого департамент указал несколько документов, в том числе: приказ Минприроды РФ «Об утверждении Правил охоты», указ губернатора «Об определении видов разрешенной охоты и ограничений охоты в охотничьих угодьях на территории Орловской области» и закон «Об отдельных правоотношениях в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Орловской области».

Прием заявлений на выдачу разрешений на добычу волка в общедоступных охотничьих угодьях Орловской области уже ведется региональным управлением экологического надзора и природопользования. Подать заявление на выдачу разрешения можно также в многофунциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, но получить разрешение можно только в управлении.

Также можно подать заявление на выдачу разрешений через Единый портал государственных услуг и получить его почтовым отправлением, либо в управлении. В департаменте подчеркнули, что для получения разрешения необходимо наличие охотничьего билета единого федерального образца и квитанции об оплате государственной пошлины в размере 650 рублей. Разрешение можно получить по доверенности.

Ранее департамент объявил о проведении в период с 16 августа по 13 ноября 2025 года на территории Орловской области охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. Охота на боровую дичь разрешается в период с 16 августа по 13 декабря 2025 года. Охота на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами и спаниелями, имеющими справку или свидетельство о происхождении, разрешена в следующие сроки: на болотно-луговую дичь – в период с 25 июля 2025 года по 21 ноября 2025 года; на боровую, полевую и степную дичь – в период 5 августа 2025 года по 1 января 2026 года; на водоплавающую дичь – в период с 16 августа 2025 года по 31 декабря 2025 года.

«Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществляется с участием не более трех охотников, каждый из которых должен иметь документы, указанные в подпункте 5.2 пункта 5 правил охоты», – отметили в департаменте. Прием заявлений на выдачу разрешений для охоты с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями в общедоступные охотничьи угодья Орловской области стартовал еще 15 июля 2025 года в управлении экологического надзора и природопользования.

ИА “Орелград”