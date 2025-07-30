В Ливнах теплотрассы модернизируют за 11 миллионов рублей

Замену сотен метров теплотрассы обещают завершить до 1 сентября.

В 2025 году городу Ливны из средств федерального и областного бюджетов выделили денежные средства на капитальный ремонт теплосетей. С учетом софинансирования из местного бюджета общий объем выделенных средств составляет 11,5 миллиона рублей. Как пояснили в администрации города, в Ливнах реализуется федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Его цель заключается в повышении качества жизни граждан путем обновления и улучшения систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и водоотведения.

«Считаю, реализацию федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» очень важным направлением работы, позволяющим обновить старые изношенные городские сети. Это, в свою с очередь, снизит риски аварийности в отопительный сезон и повысит качество предоставляемых жителям коммунальных услуг. Планируем участвовать в реализации проекта и в последующие годы. Ориентир будем делать не только на ремонт теплотрасс, но и сетей водоснабжения», – заявил глава города Сергей Трубицин.

Работы по капитальному ремонту тепловых сетей в настоящее время на двух участках, расположенных на улицах Мира и Победы. Так, на улице Мира подрядчик уже завершает демонтаж старых трубопроводов отопления, после чего приступит к укладке новых. Всего здесь предстоит заменить почти 300 метров теплотрассы. А на улице Победы другой подрядчик ведет работы по разработке грунта для последующего проведения демонтажа обветшавших труб. Завершить работы по модернизации тепломагистралей подрядные организации должны до 1 сентября, власти города держат этот вопрос на контроле.

К новому отопительному сезону готовится и Ливенская ТЭЦ. В этом году на ремонт планируется потратить 59,5 миллиона рублей. Деньги выделены на текущий ремонт котлов и запорной арматуры, замену насосного агрегата, ремонт трансформатора. По информации директора производственного подразделения акционерного общества «РИР Энерго» – «Орловская генерация» Ливенская ТЭЦ Геннадия Фаустова, ремонт помещений и оборудования ТЭЦ запланированы и на второе полугодие. Кроме того, по инвестиционной программе предприятие заключило договор на поставку пароперегревателя общей стоимостью 23,3 миллиона рублей. Его монтаж и пусконаладочные работы запланированы на 2026.

«Ливенская ТЭЦ – основной поставщик электрической и тепловой энергии в городе, – уточнили в администрации Ливен. – Потребителями тепловой энергии являются бюджетные и прочие организации, население города. Отапливаемый многоквартирный жилой фонд составляет 77 МКД. В 2024 году предприятием было израсходовано 28,9 миллиона кубометров природного газа и 6 тонн мазута на производство электрической и тепловой энергии».

ИА “Орелград”