В Орловской области пешеход погиб под грузовиком

Мужчине было 46 лет.

О ДТП рассказали в Госавтоинспекции Орловской области.

Авария случилась накануне в тёмное время суток — в 23 часа 20 минут. Местом действия стала федеральная трасса «Крым». ДТП произошло в районе 383 километра.

61-летний водитель ехал по трассе на фуре МАН из Москвы в Белгород. В указанном месте он допустил наезд на пешехода. Тот двигался по проезжей части (в попутном направлении). Светоотражающего снаряжения на нём не было.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и скончался на месте.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП. Смертей больше не было, но пострадали ещё четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних мотоциклистов.

ИА «Орелград»