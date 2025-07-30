В Орле обеспокоены преображением «Сада памяти»

У деревьев, высаженных в память о Героях, начали появляться пластиковые цветы и оградки.

О состоянии парка Победы поговорили на заседании комитета Горсовета по образованию, культуре и соцполитике 30 июля. Председатель Татьяна Малыгина призвала не забывать о концепции. Это должен быть музей под открытым небом, а также место для отдыха. Но в последнее время «очень много мемориалов стали устанавливать», а вокруг деревьев появляются ограды.

«Не совсем верная концепция», – отметила Татьяна Малыгина.

Начальник управления культуры администрации Орла Лидия Осипенко ответила, что работа с родственниками ведется. В ходе проведения акции «Сад памяти» предусмотрена установка однотипных табличек с именами Героев, погибших при исполнении воинского долга. Однако появляются портреты, ритуальные цветы и ограда. Депутат Николай Паршиков предложил повесить корректное объявление для родственников с разъяснениями. Заместитель председателя Орловского городского Совета Сергей Себякин призвал обратиться к мэру.

Напомним, в парке Победы скоро состоится открытие стелы в память о сотрудниках органов госбезопасности Орловской области. Также планируется организация аллеи Победителей. Она призвана увековечить “память выдающихся советских полководцев И.В. Сталина, Г.К. Жукова, А.М. Василевского, К.К. Рокоссовского, М.М. Попова, В.Д. Соколовского, командармов, комкоров, комдивов, наиболее отличившихся при освобождении Орла”. Кроме того, в парке Победы хотят видеть писателя Александра Солженицына.

ИА “Орелград”