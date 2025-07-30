Орловцам предложили пройти «Дорогами Первой мировой»

И принять участие в широкой дискуссии.

Выставка литературы «Дорогами Первой мировой» открылась в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. Как пояснили организаторы, она приурочена ко Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов, который отмечается 1 августа. Сама выставка проработает по 12 августа текущего года. Основная цель мероприятия заключается в возрождении памяти и популяризация знаний о той войне, которую ее современники называли Великой. Отметим, что они не называли ее первой, так как ничего не знали о грядущей Второй мировой войне.

Экспонаты выставки рассказывают о героях Первой мировой войны, о патриотизме русского народа и его высоких моральных и духовных качествах. Посетители могут окунуться в широкую дискуссию, которая развернулась на страницах известный периодических изданий. Так, на выставке представлены журналы «Российская история», «Родина», «Русская история», «Свободная мысль», «Власть» и др. Целая галерея героев и примеров самоотверженности и патриотизма русских воинов представлена на страницах журналов «Вопросы истории», «Смена» и «Родина», говорят организаторы.

«В научной литературе и публицистике сложился широкий диапазон мнений о причинах, характере, ходе, итогах и значении этого первого в истории человечества глобального военно-политического конфликта, – подчеркивают в «Бунинке». – Мнения эти – порой диаметрально противоположные и взаимоисключающие. Но в одном мнения специалистов сходятся – события 1914-1918 годов породили целую серию мощных социально-политических катаклизмов, начиная с Февральской и Октябрьской революций в России. Русский народ проявил себя героически на полях Первой мировой войны, этот подвиг – яркая страница в истории нашего государства».

Первая мировая война вспыхнула в 1914 году между двумя коалициями держав – Антантой и странами Центрального блока. Фактически, это была глобальная битва за передел мира, колоний и сфер влияния, который вспыхнул не случайно. Все крупнейшие страны мира готовились к нему много лет. Участие в этом военном конфликте приняли 38 из существовавших в то время 59 независимых государств, две трети всего населения Земли.

Наиболее агрессивно на мировой арене в то время выступала Германия, которая стремилась овладеть колониями Великобритании, Бельгии и Нидерландов, закрепить за собой захваченные у Франции Эльзас и Лотарингию, отторгнуть Царство Польское, украинские земли и Прибалтику от Российской империи, подчинить своему влиянию Османскую империю и Болгарию и совместно с Австро-Венгрией установить свой контроль на Балканах. Российский план войны, обремененный союзническими обязательствами, предусматривал ведение активных действий одновременно против Германии и Австро-Венгрии.

«Первая мировая война стала одной из самых страшных трагедий XX века, – продолжают в «Бунинке». – Она перевернула все мироустройство, захватила в водоворот боевых действий чуть ли не половину мира, привела к развалу могущественных империй и, как следствие, к волне революций. В 1914 году Россия была вынуждена вступить в войну, войну с применением химического оружия, первым масштабным использованием танков и авиации, войну с огромным количеством человеческих жертв. Долгое время она и ее герои были для нас «забыты».

Возрастные ограничения: 12+

ИА “Орелград”