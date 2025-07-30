В Орловской области стало почти на 800 домов больше

Новые объекты недвижимости поставлены на кадастровый учет.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Орловской области, в текущем году на государственный кадастровый учет в качестве вновь созданных объектов недвижимости поставлено 784 индивидуальных жилых дома. Их общая площадь превышает 115 тысяч квадратных метров. Кроме того, в регионе в этом году реконструировано 359 жилых домов, благодаря чему их общая площадь увеличилась на 18,5 тысячи квадратных метров.

«Наибольшее число индивидуальных жилых домов построено в Орловском муниципальном округе – 285 домов, или 36,4 процента от общего числа введенного жилья, – уточнили в Управлении Росреестра. – Далее следует город Орел – 96 домов, что составляет 12,2 процента. Замыкает лидирующую тройку Мценский район, где на учет поставлено 56 построенных жилых домов – это 7,1 процента от общего ввода индивидуального жилья в регионе».

В ведомстве также отмечают, что в текущем году индивидуальное жилищное строительство немного нарастило темпы, частники в регионе построили на 3 процента домов больше, чем годом ранее. Темпы реконструкции возросли еще больше – орловцы реконструировали на 32 процента домов больше, чем в прошлом году. «Так, в первом полугодии 2024 года построено 758 жилых домов, а реконструировано с увеличением площади 245 домов», – уточнили в ведомстве.

Тем временем в Орле сотрудники налоговой службы, Росреестра, филиала ППК «Роскадастр» и представители администраций муниципальных образований обсудили план выполнения комплексных кадастровых работ (ККР) в 2026 году. В его рамках планируется уточнить местоположение границ объектов недвижимости и исправить реестровые ошибки в Едином государственном реестре недвижимости. Всего в 2026 году планируется провести работы на территории 180 кадастровых кварталов, расположенных на территории всей Орловской области.

«В Орловской области по состоянию на 14 июля 2025 года количество адресных объектов с заполненными кадастровыми номерами в государственном адресном реестре составляет более 521 тысячи объектов, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель увеличился на 7,82 процента, – сообщила пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области. – За качеством, полнотой и актуальностью этого ресурса следит оператор – Федеральная налоговая служба, которая проводит автоматическое сопоставление адресов, содержащихся в направленных Росреестром выгрузках, с адресами, содержащимися в ГАР».

ИА “Орелград”