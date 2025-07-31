В Орле официально открылся Колхозный мост

Фактически движение по нему возобновилось ещё в декабре минувшего года.

Тем не менее, часть строительных работ оставалась незавершённой.

Теперь мост официально введён в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Ремонтом занималось ООО «Уваровская ПМК-22». Оно выполнило основной объём работ всего за девять месяцев. В реконструкции участвовали около 150 специалистов различных профессий.

По итогам работ ширина моста выросла на шесть метров и достигла 16 метров. При этом дорожки для пешеходов расширились примерно в два раза, до 2 метров. Длина моста составила около 71 метра.

ИА «Орелград»